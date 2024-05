Bogdan Ilie Paunei solicita sprijinul alegatorilor pentru a aduce schimbarea in Barbatesti. Ce isi propune liberalul pentru legislatura 2024/2028?

Una dintre comunele in care liberalii sunt pregatiti sa preia conducerea primariei dupa alegerile din 9 iunie 2024 este Barbatesti. Omul potrivit pentru aceasta functie este Bogdan Ilie Paunei. Este tanar, dar este increzator in fortele lui, iar alegatorilor din Barbatesti, care, in marea majoritate, il cunosc, le transmite urmatoarele mesaje: "Impreuna facem BARBATESTIUL in care se poate! Puterea de a aduce schimbarea sta in fiecare dintre noi!".De aceea este important ca alegatorii din ... citește toată știrea