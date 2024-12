Bogdan Matei taxeaza impertinenta unui USR de 12%

Social-democratul Bogdan Matei a prezentat un punct de vedere prin care taxeaza impertinenta Uniunii Salvati Romania, care a obtinut un procent de 12% la alegerile parlamentare, in ceea ce priveste formarea viitorului guvern."USR, ultimatum si agresivitate! Toate acestea, imbracate la nivel declarativ sub forma de negociere in acceptiunea lor! Cerem orice ne trece prin minte, citim tot ce scrie pe prompter si impunem pana... ieri!!! Cred ca este necesar sa privim contextul actual, dar si ... citește toată știrea