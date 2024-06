Bogdan STEFAN (PSD) candideaza pentru un nou mandat de primar in Babeni. Lista de proiecte

"Stimati cetateni din Babeni,Atunci cand am ales sa candidez pentru functia de primar, am stiut ca trebuie sa o fac cu daruire si cu dragoste fata de cetatenii orasului si de locul natal. Cand alegi o astfel de functie, trebuie sa simti ca esti potrivit pentru asta, pentru ca, in continuare, sa poti face fata responsabilitatilor, provocarilor ce vin, sa depui tot efortul, pentru ca problemele cetatenilor sa fie rezolvate. Am ales sa candidez pentru un nou mandat, fiindca imi doresc sa duc la ... citește toată știrea