Boisoara vrea schimbarea! Poate ajunge in fruntea localitatilor din Esara Lovistei cu Ioan - Cristian MOHANU (PSD) primar

"Dragi locuitori ai comunei Boisoara,Astazi, stau in fata dumneavoastra cu responsabilitate si incredere pentru a va anunta candidatura la functia de Primar al comunei Boisoara. Am luat hotararea de a candida la Primaria comunei Boisoara pentru a readuce comuna acolo unde ii este locul, in fruntea Esarii Lovistei! Cred ca momentul acesta necesita o noua viziune, una care sa puna accentul pe unitate, intelegere si progres. Impreuna putem construi un viitor mai bun, unul in care fiecare locuitor ... citește toată știrea