BOMBA! Fotografiile ce pot incheia cariera de politician si sot pentru seful USR Valcea

Campania electorala scoate la iveala aspecte din viata politicienilor cu care acestia nu se pot mandri. Recent, un grup rebel din USR a inceput sa trimita "pe surse" fotografii catre redactii. Una dintre ele a intrat in posesia noastra. Este despre un cadru filmat de camera de supraveghere de la intrarea in sediul USR din Ramnicu Valcea. Dupa cum bine se poate vedea, filmarea pe care s-a facut stop cadru este datata 18 septembrie 2021. Ciudata este doar ora 00:46 la care doua pustoaice intra in ... citește toată știrea