Braconier din Valcea, "vanat" de politisti. DOSAR PENAL pentru mai multe infractiuni

Politistii valceni au actionat, saptamana trecuta, pentru depistarea detinatorilor de arme si munitii care nu respecta prevederile legale in domeniu. Astfel, in comuna Mitrofani, oamenii legii au identificat un barbat care detinea mai multe obiecte interzise la detinere. A fost vorba despre o arma letala de vanatoare, confectionata artizanal, o arma neletala, 12 cartuse de vanatoare si 279 de proiectile metalice.In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca barbatul in cauza nu ... citește toată știrea