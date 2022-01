Bugetul local din Bujoreni, aprobat! In 2022, primarul Gingu implementeaza zeci de proiecte

Fara indoiala, Primaria Bujoreni este una dintre cele mai performante UAT-uri din judetul Valcea. Asta si pentru ca in fruntea administratiei publice locale se afla un primar implicat, activ si indraznet. Gheorghe Gingu este un edil neobosit, care in continuu cauta sa aduca fonduri in localitate, sa depuna si sa implementeze proiecte. Si o face cu succes."La prima sedinta a Consiliului Local Bujoreni, din acest an, a fost aprobat bugetul local, un buget simtitor mai mare fata de cel de anul ... citeste toata stirea