Buican anunta o modificare majora a Codului Silvic, in favoarea cetateanului

Este oficial: amendamentele la Legea pentru completarea Codului Silvic au fost adoptate de Parlament. Solutiile pentru mostenitorii de paduri fara succesiune au fost votate de Camera Deputatilor."Eram in situatia in care o persoana mostenitoare a unei suprafete de padure, desi platea impozit si paza, era in imposibilitatea de a merge la ocolul silvic, pentru a-i solicita ... citește toată știrea