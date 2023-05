In data de 15 mai 2023 s-au desfasurat dezbaterile inPlenul Senatului pe proiectele de legi si propunerile legislative aflate pe odinea de zi. Printre acestea a fost dezbatuta si votata propunerea legislativa a deputatului Partidului National Liberal Cristian Buican cu privire la infiintarea Punctelor Gastronomice Locale (L200/2023).Initiativa s-a bucurat de la inceput de o mare sustinerea in randul deputatilor si senatorilor. Ea are ca scop valorificarea produselor autohtone din zonele ... citeste toata stirea