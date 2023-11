Legea pe care am initiat-o pentru functionarea punctelor gastronomice a fost votata de Senat si a primit aviz favorabil in Comisiile Camerei Deputatilor, care este camera decizionala. Scopul este acela de a oferi un cadru legal micilor producatori din agricultura astfel incat sa poata organiza, in propriile gospodarii, puncte gastronomice in care turistii sa poata consuma preparate din produse naturale si proaspete.Pentru a familiariza producatorii ... citeste toata stirea