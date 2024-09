Buican, veste buna pentru pensionari. De cand nu vor mai fi impozitate pensiile sub 3.000 de lei

Pe 3 septembrie 2024, in Camera Deputatilor, camera decizionala, a fost adoptata propunerea legislativa inaintata de catre PNL si votata de toti cei 68 de deputati prezenti ai partidului pentru ca pensiile sa fie impozitate doar de la 3.000 de lei in sus si numai acea parte care depaseste 3.000 de lei. Propunerea legislativa a fost adoptata cu 277 de voturi, ca o confirmare a justetii propunerii facuta de catre liberali.Astfel, daca o persoana are, de exemplu, 4.000 de lei pensie va plati ... citește toată știrea