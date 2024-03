CADASTRU GRATUIT in mai multe sate din Galicea. Primarul Maracine ofera detalii

In aceasta perioada in comuna Galicea se desfasoara lucrari de cadastrare sistematica in mai multe sectoare din cateva sate ale localitati. Este vorba despre sectoare aflate cu precadere in partea de mijloc a comunei - marcate cu albastru pe harta pe care o vedeti afisata alaturi de articol. Cum se cunoaste, in partea de sud a localitatii se afla mai multe sectoare in care lucrarile de cadastrare sistematica au fost finalizate - este vorba despre sectoarele marcate cu verde pe harta. Ceea ce ... citește toată știrea