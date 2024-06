"Cadouri" pentru un barbat din Scundu: 4.000 de lei amenda si interzicerea dreptului de a-si folosi masina

La data de 5 iunie 2024, politistii din cadrul Sectiei nr. 3 Sutesti au depistat, pe Drumul National 67B, pe raza comunei Sutesti, un barbat in varsta de 53 de ani, domiciliat in comuna Scundu, in timp ce efectua transport public de persoane contra cost, fara a detine autorizatie taxi sau o copie conforma valabila. Conducatorul auto a fost sanctionat ... citește toată știrea