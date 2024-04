Calimanesti - Caciulata, nava amiral a turismului valcean

Calimanesti - Caciulata a castigat, pentru a doua luna la rand, intrecerea in turism cu titrata Predeal. Calimanesti si-a pastrat si in februarie 2024 locul trei in clasamentul national general al statiunilor turistice cu 19.934 (aproape 20.000) de turisti. Statiunea valceana este intrecuta doar de Poiana Brasov si Sinaia. In clasamentul statiunilor balneare, Calimanesti ocupa detasat prima pozitie, urmata de departe de Baile Felix si Herculane. Clasamentul pentru Valcea nu mai este demult o ... citește toată știrea