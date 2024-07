Calimanesti, capitala valceana a artelor, timp de o saptamana

Maine, 13 iulie 2024, incepand cu ora 18.30, la Casa de Cultura "Florin Zamfirescu" va avea loc deschiderea a doua evenimente devenite o traditie culturala reprezentativa pentru orasul Calimanesti: Tabara de arte vizuale "Vlaicu Ionescu", editia a XVII-a si Tabara nationala de teatru "Florin Zamfirescu", editia a XV-a.Arta scenei si artele vizuale isi dau intalnire si in acest an in cadrul natural unic al orasului Calimanesti pentru a oferi publicului si turistilor prilejul de a se bucura de ... citește toată știrea