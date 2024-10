Calimanesti, Malaia, Balcesti, Livezi, localitatile in care, miercuri, se lucreaza la drumuri. RESTRICEsII de circulatie rutiera

Miercuri, 9 octombrie 2024, angajatii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Valcea au programate mai multe lucrari pe drumurile pe care le au in administrare. Pentru realizarea acestor lucrari este nevoie de impunerea unor restrictii temporare ale circulatiei rutiere. Astfel, lista restrictiilor de circulatie (in functie de conditiile meteo) valabila pentru data de 9 octombrie 2024 este urmatoarea:* Pe DN 7, la km 198+200 - km 198+500, in extravilanul orasului Calimanesti, se lucreaza la ... citește toată știrea