Calimanesti, peste Predeal in clasamentul turismului national. Contestatarii primarului, in deriva!

Conform publicatiei Ramnicu Valcea Week, statiunea Calimanesti-Caciulata a ocupat locul trei in topul general al statiunilor din Romania, in ianuarie 2024. In clasamentul statiunilor balneare, Calimanesti "si-a strivit" toti adversarii, ocupand detasat locul intai. Publicatia a folosit pentru analiza ce poate fi citita AICI, datele oficiale emise de Institutul National de Statistica (INS).Schimba aceste date jocul politico-administrativ de la Calimanesti? Nicidecum! Liberalul Florinel ... citește toată știrea