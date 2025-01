Calimanesti, "regina turismului romanesc" in octombrie si noiembrie 2024

Premianta judetului Valcea in 2024 este, de departe, statiunea Calimanesti - Caciulata. Pentru cele scrise in randurile urmatoare aducem ca marturie statistica oficiala pentru a nu fi acuzati de subiectivism. Conform publicatiei Ramnicu Valcea Week, revista ce se ocupa in detaliu de administratia si turismul din Valcea, Calimanesti a fost in octombrie si noiembrie 2024, nici mai mult, nici mai putin decat pe primul loc in clasamentul general al statiunilor turistice din tara. Evident, in ... citește toată știrea