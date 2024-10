Calimanestiul are garantii de dezvoltare. Constantinescu a depus, din nou, juramantul

Locuitorii orasului Calimanesti i-au dat credit primarului Florinel Constantinescu pentru a continua, din fruntea administratiei locale, dezvoltarea statiunii devenita un reper la nivel national pe nisa de turism. In prezenta unui numar mare de oameni, prezenti la ceremonia de investire in functia de edil-sef, in data de 23 octombrie 2024, Constantinescu a depus juramantul pentru un nou mandat, alaturi de consilierii alesi de catre cetateni, prin votul exprimat in data de 9 iunie 2024. La ... citește toată știrea