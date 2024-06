Calusarii si IA romaneasca, vedete intr-un spectacol de zile mari, cu intrare libera

Consiliul Judetean Valcea, prin oamenii de cultura pe care ii are, valorizeaza, promoveaza si duce (si anul acesta!) mai departe unele dintre cele mai frumoase traditii ale acestor meleaguri binecuvantate de Dumnezeu. In cadrul evenimentului intitulat "Vino la CALUSARie" vor fi prezentate publicului doua traditii: una imateriala - aceea a jocului calusarilor (calusul), iar alta materiala - cea a iei romanesti (ne referim la bluza lucrata traditional si purtata in special de femei, cu mentiunea ... citește toată știrea