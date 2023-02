Campanie anti - cancer in Ramnicu Valcea sustinuta de Irina Argesanu

De ziua mondiala a combaterii cancerului, consilierul local PER Irina Argesanu a organizat o actiune stradala in Ramnicu Valcea. Avocata si echipa care a sustinut-o au facilitat si zece examinari Babes - Papanicolau pentru valcence. Scopul campaniei a fost prevenirea prin analize facute la timp, cea mai buna metoda de lupta impotriva cancerului. Redam comunicatul consilierei PER Ramnicu Valcea."In fiecare an, pe data de 4 februarie, marcam Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Cancerului. Anual, 9, ... citeste toata stirea