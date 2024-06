Candidatul liberal la Primaria Horezu, "scurtcircuit" intre venituri si cheltuieli

Emil Ginju este de profesie avocat si candidat al PNL la Primaria Horezu. In cea mai recenta declaratie de avere pe care a depus-o in calitate de consilier local, Ginju a fost nevoit sa-si mentioneze toata averea, doar ca sursele de venit nu corespund cheltuielilor si, mai ales, achizitiilor. Astfel, aflam din declaratia de avere, ca avocatul Ginju, ca orice om de dreapta, cu meserie liberala, are fireasca dorinta de inavutire. Totul este ca aceasta sa se realizeze neoneros si transparent. Or, ... citește toată știrea