CAS Valcea anunta ca ajutorul financiar acordat pensionarilor nu afecteaza plafonul de compensare a pretului medicamentelor

Ajutorul financiar in valoare de 700 de lei, acordat in luna iulie 2022 pensionarilor cu venituri mai mici sau egale cu 2000 de lei prin punerea in aplicare a Ordonantei de Urgenta nr.74/02.06.2022, nu reprezinta venit din pensie sau din indemnizatie sociala si nu va fi luat in calcul la stabilirea plafonului de compensare cu 90% a prescriptiilor medicale.Reamintim ca in scopul cresterii accesului la medicamentele acordate in ambulatoriu pensionarilor cu venituri mici, incepand cu data de 1 ... citeste toata stirea