"CASA NOUA" pentru bursucul scos de pompieri dupa ce a ramas captiv intr-un canal

Cum va spuneam in urma cu cateva zile (detalii AICI), pompierii valceni au fost solicitati pentru o misiune ceva mai... diferita. Au avut de scos un bursuc (viezure, cum il numesc unii oameni pe acest animal) dintr-un canal betonat aflat in gospodaria unui ramnicean.Animalul salbatic care venise in curtea omului pentru a face rost de ceva mancare a fost capturat de pompieri si scos in siguranta. El s-a aflat in custodia unor specialisti ai Gradinii Zoologice din Ramnicu Valcea, ... citește toată știrea