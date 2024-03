Cativa valceni credeau ca au gasit o metoda simpla pentru a face bani. Acum s-au trezit cu mascatii peste ei

La data de 28 martie 2024, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Dragasani, au efectuat sase perchezitii domiciliare, in judetele Valcea si Arges, la sediile si puncte de lucru a doua societati comerciale (una din Valcea, cealalta din Arges) intr-o cauza penala care vizeaza savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura ... citește toată știrea