Imaginile cu tanarul din Ramnicu Valcea care a decis sa termine cu viata dandu-si foc in plina zi, in public, vor ramane probabil intiparite in memoria colectiva mult timp de acum inainte. Dupa tratarea evenimentului din punct de vedere al institutiilor statului, e randul unor explicatii profunde, de substanta, ale unor profesionisti in psihologie si psihiatrie. Un tanar psiholog tot din Ramnicu Valcea, Gabriel Otesanu, a scris pe pagina sa de Facebook ca este vorba despre sindromul Genovese. ... citeste toata stirea