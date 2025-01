CAZUL tanarului din Balcesti care isi ameninta parintii cu bataia! Atat de optionala a devenit legea pentru unii!?

In seara de 18 ianuarie 2025, in jurul orei 18.00, politistii orasului Balcesti au fost sesizati de catre un barbat domiciliat in satul Irimiestii de Sus din localitate, care a semnalat faptul ca fiul sau a incalcat ordinul de protectie provizoriu emis cu o zi inainte si a amenintat-o pe mama acestuia, fata de care fusese emis ordinul de protectie, iar ulterior barbatul in cauza a parasit locul faptei. In urma sesizarii, politistii au deschis un dosar penal si au continuat cercetarile. ... citește toată știrea