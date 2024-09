CAZUL unui barbat din Glavile: PRINS, noaptea, de politistii rutieri fara permis si aproape de coma alcoolica

La data de 29 septembrie 2024, in jurul orei 21.30, politistii Sectiei nr. 3 Politie Rurala Sutesti au depistat un tractor agricol care se deplasa pe Drumul Judetean 676, pe raza comunei Glavile, la volanul caruia se afla un localnic in varsta de 53 de ani. Politistii au efectuat verificari specific, din care a rezultat ca barbatul in cauza nu detine permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule. ... citește toată știrea