CAZUL unui sofer din DOLJ. Avea acte care ii interziceau sa conduca, dar el a fost prins la volan pe drumurile din Valcea!

La data de 4 decembrie 2024, politistii Serviciului Rutier Valcea au depistat un barbat in varsta de 44 de ani, domiciliat in judetul Dolj, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul National 7, pe raza orasului Brezoi.In urma verificarilor efectuate de catre politisti, s-a stabilit ca barbatul in cauza nu mai are dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, fiindu-i retras acest drept din cauze medicale. In speta, politistii au intocmit un dosar penal sub