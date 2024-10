CAZUL unui tanar din Valcea! A intrat cu forta in casa fostei prietene si a maltratat-o

Un nou caz de violenta s-a petrecut in Ramnicu Valcea, in zona strazii Gib Mihaescu - Piata Simian. Marti. 1 octombrie 2024, in jurul orei 20.00, dispeceratul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea a fost sesizat prin apel 112 de catre o femeie, in varsta de 20 de ani, cu privire la faptul ca a fost agresata fizic de catre fostul concubin."In cel mai scurt timp, politistii s-au deplasat la fata locului, identificand barbatul in cauza, stabilind ca este vorba de un barbat in varsta de 32 ... citește toată știrea