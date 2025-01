CE AMENDA primesti daca te prinde politia ca ai depasit viteza maxima admisa cu 83 km/h??

La data de 12 ianuarie 2025, in jurul orei 08.40, politistii Serviciului Rutier Valcea au depistat un tanar in varsta de 21 de ani, domiciliat in comuna Budesti, care circula cu autoturismul pe Drumul National 7, pe ruta Budesti - municipiul Ramnicu Valcea. Masina pe care o conducea a fost inregistrata de aparatul radar cu o viteza de 133 km/h pe un tronson de drum unde limita de viteza era de 50 km/h."Ca urmare a incalcarii regimului legal de ... citește toată știrea