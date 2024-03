Ce avantaje are integrarea unui sistem CRM cu site-ul companiei

Statisticile arata ca intre 2008 si 2022, utilizarea sistemelor CRM bazate pe cloud a crescut de la 12% la 87%. Aceasta crestere semnificativa evidentiaza importanta si utilitatea acestor sisteme in cadrul afacerilor moderne. Sistemul CRM, cunoscut si sub denumirea de Customer Relationship Management, reprezinta cheia succesului in gestionarea relatiilor cu clientii si in cresterea eficientei operationale a companiilor. In acest articol, vom explora in detaliu avantajele integrarii unui sistem ... citește toată știrea