Ce avere are noul subprefect Florentina Calin

Din declaratia de avere a noului subprefect Florentina Calin, aflam ca aceasta detine doua terenuri intravilane (in Gorgova - Tulcea si Vladesti - Valcea), un apartament in Ramnicu Valcea si o casa de locuit in Vladesti construita in anul 2007, plus un autoturism BMW si o... salupa Rio 500. Anul trecut, Florentina Calin a contractat un imprumut bancar de la Ideea Bank de 834 milioane de lei vechi, dar tot in 2021 a incasat suma de 520 milioane de lei vechi din salarii de la AJPIS ... citeste toata stirea