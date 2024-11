Ce face un inconstient dupa ce a baut atat de mult incat nu mai poate merge pe picioarele lui? Se urca la volan

Politistii valceni prezinta alte doua cazuri ale unor valceni care, desi consumasera bauturi alcoolice "fara numar", au gasit de cuviinta sa se urce la volan si sa plece cu masinile. Iata cazurile descoperite, in ultimele zile, in orasul Balcesti si in comuna Slatioara:* La data de 9 noiembrie 2024, in jurul orei 20.30, politistii din cadrul Politiei Orasului Balcesti au depistat un barbat, in varsta de 40 de ani, domiciliat in comuna Ghioroiu, care ar fi condus un autoturism pe strada ... citește toată știrea