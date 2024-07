CE MEDIC VALCEAN e in clasamentul elitei Romaniei

Sub inaltul patronaj al Ministerului Culturii, in data de 11 iulie 2024, la Sala "Luceafarul" din centrul Bucurestiului se va desfasura Gala Premiilor VALORI CONTEMPORANE, o editie speciala realizata sub egida Premiilor Radar de Media. Va fi o ceremonie dedicata personalitatilor si proiectelor marcante pentru tara noastra de la inceputul secolului XXI. In cadrul evenimentului, pentru merite deosebite, vor fi premiate persoane din varii domenii de activitate, care au lasat ceva comunitatii! ... citește toată știrea