Ce poti sa patesti daca mergi cu 134 km/h pe drumul spre Horezu?

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea ne-au anuntat ca, ieri, 27 martie 2024, in jurul orei 16.30, politisti din cadrul Politiei orasului Baile Govora (Formatiunea Rutiera) au depistat un barbat in varsta de 62 de ani, domiciliat in orasul Horezu, care conducea un autoturism pe Drumul National 67, pe raza comunei Bunesti, cu o viteza de 134 de km/ h, intr- un ... citește toată știrea