Ce trebuie sa stii despre King Richard, filmul care i-a adus lui Will Smith premiul Oscar in acest an

Academia de film americana i-a acordat celebrului actor Will Smith un premiu Oscar pentru Cel mai bun actor in rol principal, la cea de-a 94-a gala de decernare a acestor trofee de top in industria cinematografica. Will Smith s-a bucurat de distinctie in urma interpretarii sale din lungmetrajul King Richard, lansat in varianta subtitrata in limba romana sub denumirea Regele Richard: Crescand campioni.Acest film bazat pe fapte reale este mai mult decat o biografie, un film in care publicul ... citeste toata stirea