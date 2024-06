Cea mai importanta sarbatoare a locuitorilor din Tomsani, organizata impecabil de administratia locala

Comuna Tomsani a fost, weekend-ul trecut, in sarbatoare. Cea mai importanta sarbatoare locala, "Fagurele de aur", si-a consumat, pe 15 si 16 iunie 2024, editia cu numarul 52. Primaria si Consiliul Local Tomsani si-a dat "mainile" pentru organizarea, in conditii foarte bune, a unei noi editii din cadrul evenimentului care, an de an, aduce laolalta locuitorii de zi cu zi ai comunei, dar si pe cei care, din diferite motive, traiesc in alte locuri, dar, in sufletele lor raman tomsaneni. Evenimentul ... citește toată știrea