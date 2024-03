CEL MAI NEPOTRIVIT MOMENT in care politistii rutieri puteau organiza o razie!

Politistii de la Biroul Rutier Valcea au organizat, in seara de sambata, 9 martie 2024, cu incepere de la ora 20.00, o actiune in vederea prevenirii si combaterii accidentelor rutiere, cu accent pe conducerea vehiculelor sub influenta substantelor psihoactive si /sau a alcoolului."Rutierii" valceni au actionat cu precadere in zona Catedralei din Ostroveni, dar si pe alte strazi intens circulate din municipiul Ramnicu Valcea. Deocamdata nu stim bilantul actiunii, pentru ca aceasta este inca in ... citește toată știrea