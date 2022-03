Centrul de Combatere a Bolilor Valcea a decis masurile pentru combaterea pestei porcine africane, ca urmare a confirmarii unui focar in Voicesti

Membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Valcea, convocati astazi in sedinta de lucru la sediul Institutiei Prefectului au decis, in regim de urgenta, masurile pentru izolarea si combaterea Pestei Porcine Africane, ca urmare a confirmarii unui nou focar in comuna Voicesti. In scopul limitarii bolii, s-a decis restrictionarea circulatiei persoanelor inspre sau dinspre locatie, accesul facandu-se pietonal; mentinerea de dezinfectoare pietonale la intrarea/iesirea din focar; ... citeste toata stirea