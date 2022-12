Centrul de imagistica Medvil PST din Ramnicu Valcea devine parte a Retelei de sanatate REGINA MARIA

Reteaua de sanatate Regina Maria, lider in calitatea serviciilor medicale din Romania, anunta achizitia Centrului de Imagistica Medvil PST din Ramnicu Valcea, primul furnizor de servicii medicale de imagistica din judetul Valcea, cu o traditie de aproape 15 ani pe piata locala.Odata cu aceasta noua integrare, reteaua centrelor de imagistica REGINA MARIA numara 27 de locatii. In 2021, peste 350.000 de investigatii medicale de diagnostic imagistic au fost realizate la nivel national in centrele ... citeste toata stirea