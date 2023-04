Centrul de zi pentru persoane varstnice de la Orlesti va fi dat in folosinta in curand. Proiectul, implementat de Primaria Orlesti cu fonduri europene (partial), vine in ajutorul cetatenilor cu varste de peste 65 de ani, care au probleme mari economice si de integrare sociala. Centrul de zi are o capacitate de 60 de locuri si va asigura, gratuit, urmatoarele servicii: masa calda, servicii medicale, recuperare si activitati de petrecere a timpului liber."Birocratia a fost cea care ne-a ... citeste toata stirea