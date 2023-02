Centrul Social de Urgenta "Ioana" - camin pentru persoanele fara adapost din Ramnic

In contextul temperaturilor tot mai scazute inregistrate in ultima perioada in Ramnicu Valcea, Centrul Social de Urgenta "Ioana", care functioneaza in subordinea Primariei Municipiului prin intermediul Directiei de Asistenta Sociala, gazduieste in acest moment 13 persoane (10 barbati si 3 femei, cu varste intre 29 si 76 de ani) care se adaposteau in mod curent in scari de bloc, autogari, pe strada etc., 7dintre ele avand si un handicap sau un istoric medical complex. La acestea se mai adauga o ... citeste toata stirea