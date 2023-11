Centrul Social de Urgenta "Ioana" din subordinea Primariei Municipiului Ramnicu Valcea este pregatit sa primeasca persoanele fara adapost, mai ales in contextul instalarii conditiilor meteorologice specifice sezonului rece. Ultimul ger din week-end a mai adus o persoana in institutia din zona 1 Mai, numarul celor cazati in prezentaici ajungand la 8, toti din Ramnicu Valcea, dintre care 7 barbati si o femeie. Cel mai varstnic dintre asistati are 74 de ani, iar cel mai tanar- 21 de ani, acesta ... citeste toata stirea