CERCETAT pentru furt calificat! Un valcean de 31 de ani risca sa ajunga la puscarie

La data de 2 octombrie 2024, politistii orasului Calimanesti au retinut, pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 31 de ani, cercetat pentru furt calificat. In fapt, la data de 1 octombrie 2024, politistii au fost sesizati prin plangere scrisa de catre reprezentantul unei societati comerciale, cu privire la faptul ca, in cursul zilei de 26 septembrie 2024, persoane necunoscute au sustras din incinta unui magazin mai multe bunuri.In cauza, politistii au intocmit dosar penal sub aspectul ... citește toată știrea