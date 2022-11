CET Govora anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub foma de incalzire, apa calda de consum si apa fierbinte in centrul Ramnicului

CET Govora anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub foma de incalzire, apa calda de consum si apa fierbinte in centrul RamniculuiSocietatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub foma de incalzire, apa calda de consum si apa fierbinte, in data de 29.11.2022, intre orele 7:00 - 21:00, pentru realizarea conditiilor tehnice de executie a urmatorului obiectiv de investitii:* Executare lucrari de reabilitare retea primara de termoficare, trecere pe by-pass ... citeste toata stirea