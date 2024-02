CETAEsEANUL TURMENTAT al unei comune din judet! Noaptea, beat turta si fara permis, se plimba cu tractorul

In noaptea de 14 spre 15 februarie 2024, in jurul orei 22.00, politistii orasului Balcesti au depistat un barbat, in varsta de 36 de ani, in timp ce conducea un tractor pe raza comunei Ghioroiu. El a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,31 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ulterior, barbatul a refuzat sa fie condus la o unitate medicala pentru prelevarea de mostre biologice ... citește toată știrea