Chimcomplex a castigat procesul cu o firma de consultanta americana

Chimcomplex, societatea care a preluat in urma cu cativa ani activele Oltchim, a dat o ditamai lovitura. Nu e putin lucru sa invingi in instanta o societate cu capital american ce actioneaza in domeniul consultantei. Si totusi, Curtea de Apel din Bacau a dat castig de cauza Chimcomplex, desi la Tribunal invinsese Amerocap. Litigiul a plecat de la un contract de consultanta semnat in 2015 intre Chimcomplex si Amerocap LLC. Partea romana a fost nemultumita de serviciile aduse si s-a semnat un alt ... citeste toata stirea