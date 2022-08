Cinci persoane, intre care doi copii, ranite dupa ce un TIR si o autoutilitara s-au ciocnit, in Valcea

Cinci persoane, intre care doi copii, au fost ranite, vineri, dupa ce un TIR si o autoutilitara s-au ciocnit, pe DN 67, in localitatea valceana Cazanesti. Accidentul a avut loc pe DN 67, in localitatea Cazanesti, unde o autoutilitara si un TIR s-au ciocnit. Potrivit Politiei Judetene Valcea, in urma accidentului au fost ranite cinci persoane - trei adulti si doi copii, toate din autoutilitara. "La sosirea echipajelor la locul interventiei, au fost observate scurgeri de combustibil pe carosabil, ... citeste toata stirea