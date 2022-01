Cinci victime pe Valea Oltului, intr-un carambol in urma caruia s-au format cozi de masini de zece kilometri pe sens FOTO

In urma unui accident in lant care a avut loc vineri seara, 21 ianuarie, pe Valea Oltului, la Caineni, in judetul Valcea, mai multe persoane au avut de suferit, doua dintre acestea fiind transportate ulterior la spital. Doua autoturisme si o autoutilitara s-au ciocnit pe DN 7 / E 81, impactul ducand la blocarea traficului intre Valcea si Sibiu, pana tarziu in noapte. "In jurul orei 19:20, membrii echipei de descarcerare si paramedicii SMURD, din cadrul ISU Valcea, au intervenit pe DN 7, in urma ... citeste toata stirea